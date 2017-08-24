إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أنهت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير أمن الإقليم، خصومة ثأرية بين عائلتي "الصاوي" و"أبو سالم" في مركز بركة السبع.

وأضاف أطراف من العائلتين، بأنهما راضيين بحكم القضاء، وتصالحا على ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5381 إداري مركز بركة السبع لسنة 2017 م وجاري العرض على النيابة.

وتعود أحداث الواقعة إلى المحضر رقم 7004 جنايات مركز بركة السبع لسنة 2010، عندما حدثت مشاجرة بين كل من عائلتي "الصاوي" و"أبوسالم"، بدائرة المركز لخلافات على الحد الفاصل ببين الأرض الزراعية، نتج عنها مقتل شخص على يد 4 آخرين.

وأحيلت الواقعة إلى المحكمة، وأصدرت قرارها بالسجن 7 سنوات، للمتهم الأول، وبراءة باقي المتهمين، وتم تنفيذ العقوبة، وتم استدعاء طرفي الخصومة، وتعهدا بعدم تعرض كلًا منهما للآخر.