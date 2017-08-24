"صحة بورسعيد": رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى
"صحة بورسعيد": رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى
11:13 ص الخميس 24 أغسطس 2017
مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت مديرية الشئون الصحية محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وقال الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشئون الصحية، في تصريحات صحفية، إنه شدد على كافة قيادات الصحة بالمحافظة لتوفير جميع الأصناف الحيوية، وتقديم الخدمة الملائمة للمرضى، بجانب تشكيل لجنة متكاملة للإشراف على المستلزمات ووضع آليات ومهام محددة للجنة في ظل حرص المديرية على تقديم الدعم والمتابعة اللازمة لتذليل العقبات.
وأشار مدير الصحة إلى أنه وجه مشرفي لجنة المستلزمات بضرورة الدراسة المتأنية للأرصدة والاحتياجات وربطها بمعدل الاستهلاك، تحت إشراف مدير المستشفى والتواصل فيما بين المستشفيات واتخاذ جميع التوصيات والإجراءات وإرسالها له للدراسة ومراجعة آليات التنفيذ المشتركة فيما بين المستشفيات وبعضها، وذلك لتقديم خدمة متكاملة بالمستشفيات.
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