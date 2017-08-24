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29 شخصا حصيلة ضحايا التسمم بمطعم شهير في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

29 شخصا حصيلة ضحايا التسمم بمطعم شهير في الإسكندرية

11:11 ص الخميس 24 أغسطس 2017

29 شخصا حصيلة ضحايا التسمم بمطعم شهير في الإسكندرية

ارشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور طارق خليفة، مدير المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، ارتفاع عدد حالات التسمم إثر تناولهم وجبات فاسدة من مطعم شهير بمنطقة المندرة قبلي، إلى 29 شخصًا.

وأوضح "خلفية" في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إن جميع الحالات وصلت إلى المستشفى، مساء أمس، في حالة إعياء شديد وقىء وتم عمل الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأضاف مدير المستشفى الأميري الجامعي، أنه جرى حجز 4 حالات من المصابين بالعناية المركزة تحت الملاحظة، فيما تم خروج الـ 25 مصاب الآخرين بعد تحسن حالتهم.

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