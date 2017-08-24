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ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

11:05 ص الخميس 24 أغسطس 2017

ضبط 744 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري على الطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، على الطرق الإقليمية والسريعة.

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