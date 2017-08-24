أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصرع مسن دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع مسن دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان في المنيا

11:03 ص الخميس 24 أغسطس 2017

مصرع مسن دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مسن بالمعاش مصرعه، دهسه قطار أثناء عبوره أحد "مزلقانات" السكك الحديدية في مدينة المنيا، فجر اليوم الخميس.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "م. م. ع" 60 عامًا بالمعاش، مقيم بكفر المنصورة، بعدما صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد.

وبتوجيه مأمورية أمنية لمحل الواقعة، تبين صحة ووجود جثة على شريط السكك الحديدية، وأفادت روايات الشهود، بأن القطار صدم المتوفى ثم دهسه، أثناء عبوره من منطقة حي المنصورة غربًا إلى حي أبو هلال شرقًا.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني آسحق، مفتش صحة المنيا، لمناظرة الجثة وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، والذي انتهي تقريره الطبي إلى عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت طلب تحريات مباحث مركز شرطة المنيا حول ظروف وملابسات الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 2 طن جبن أبيض مجهول المصدر في بورسعيد

    أخبار

  • بائع خبز يتعدى على أفراد حملة تموينية بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور.. ضبط 4 آلاف قضية ومخالفة في حملة أمنية بالمنيا

    أخبار

إعلان

92d846a939.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم