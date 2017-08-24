مصرع مسن دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي مسن بالمعاش مصرعه، دهسه قطار أثناء عبوره أحد "مزلقانات" السكك الحديدية في مدينة المنيا، فجر اليوم الخميس.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "م. م. ع" 60 عامًا بالمعاش، مقيم بكفر المنصورة، بعدما صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد.

وبتوجيه مأمورية أمنية لمحل الواقعة، تبين صحة ووجود جثة على شريط السكك الحديدية، وأفادت روايات الشهود، بأن القطار صدم المتوفى ثم دهسه، أثناء عبوره من منطقة حي المنصورة غربًا إلى حي أبو هلال شرقًا.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني آسحق، مفتش صحة المنيا، لمناظرة الجثة وبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، والذي انتهي تقريره الطبي إلى عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت طلب تحريات مباحث مركز شرطة المنيا حول ظروف وملابسات الحادث.