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مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

11:00 ص الخميس 24 أغسطس 2017

مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم، اليوم الخميس، بين سيارتين نقل وملاكي، على طريق العلمين، عند الكيلو 15 اتجاه الطريق الصحراوي، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء دوران السيارة رقم 6839" ث س - نقل "، من إحدى فتحات الطريق للسير بالطريق المعاكس، حيث تصادف قدوم السيارة رقم "419 ل ق هـ -ملاكي " قيادة "جورج. ع. ح" 67 عامًا، بالمعاش، مقيم الجديدة، القاهرة، ولم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى ومرافقيه كلًا من: "عادل. ب. ك" 68 عامًا، طبيب بشرى، و"سلوى . ب. ك" 68 عامًا، ربة منزل، ومقيما مصر الجديدة، القاهرة.

وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر المحضر اللازم.

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