خبير اقتصادي: مؤتمر الـ«يورومني» فرصة للترويج للفرص الاستثمارية بمصر

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قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن انعقاد مؤتمر «Euromoney Egypt 2017»، على مدار يومى 18 و19 سبتمبر المقبلين، يأتى فى ظل ظروف اقتصادية جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وقت انعقادها، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التى تتزامن مع انعقاد المؤتمر جيدة جدا، خاصة فى ظل استقرار سوق النقد الأجنبى والسوق المصرفية المصرية بصفة عامة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم الخميس، أن أزمة سوق النقد أو السوق الموازية سيطرت على فعاليات يورومنى 2016 وكانت مسار جدل بين الشركات الحاضرة والاقتصاديين الدوليين، وكان من ضمن توصيات يورومنى 2016 إيجاد حل لأزمة العملة الصعبة، وهو ما حدث بالفعل هذا العام وتم التخلص من السوق السوداء للدولار بنسبة تخطت 90% فى الوقت الحالى، على حد قوله.

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وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المؤتمر يركز على القطاعات والفرص الاستثمارية الحيوية لمصر، والتى تُعد فى الوقت الحالى فرصا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية فى ظل إقرار قوانين محفزة للاقتصاد المصرى، على رأسها إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية وهما من أهم القوانين الاقتصادية التى نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.

وأوضح خالد الشافعى أن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة جدا للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر مع توضيح عام لما شهده المناخ الاستثمارى فى مصر، وتطور أسواق رأس المال، والقطاع العقاري، والتصنيع والتصدير، وكلها قطاعات حيوية تحتاج للتوسع للاستثمار فيها.