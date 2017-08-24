كوبر: مباراة أوغندا مصيرية.. لا نعاني من أزمة في مركز المهاجم

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قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، إن مواجهتي أوغندا مصيريتان، مشيرًا إلى أن المنتخب يستعد منذ ثلاثة أيام وينتظر حضور المحترفين يومي 27 و28 من أغسطس الجاري.

وأضاف كوبر، خلال المؤتمر الصحفي بمشروع الهدف، اليوم الخميس: «لا يوجد مباراة سهلة.. لعبنا أمام أوغندا في كأس الأمم وكانت مباراة معقدة، ولكنني واثق فى جميع اللاعبين».

وتابع المدير الفني للفراعنة: «بالتأكيد هناك اختلاف في تشكيل أوغندا لوجود مدير فني جديد لديهم والذي كان مساعدًا للمدرب المستقيل ميتشو، وقد يكون لديه تغييرات في الخطة، وكل الأمور واردة»، مؤكدًا أن المنتخب مليئ بالمهاجمين المميزين.

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وتابع: «ليس لدي مشكلة في خط الهجوم، الموجودين هما أفضل لاعبين أملكهم في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين المحليين المتواجدين في المعسكر، مرهقين بدنيًا وذهنيًا ونفسيًا، وسوف نعمل على تحسين حالتهم قبل المباراة.

وأكمل: «عندما نضم أي لاعب يجب أن يكون على علم أنه ينتظره مجهود شاق ومضاعف من أجل التواجد بشكل دائم في معسكرات الفراعنة.. جميع اللاعبين متحمسين وجاهزين لخوض اللقاء».

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي، يوم 31 أغسطس المقبل على ملعب كمبالا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا.