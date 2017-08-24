الاسكان الاجتماعي: 3 آلاف حاجزًا سجلوا إلكترونياً.. وسحب 81 ألف كراسة شروط

كتبت- ندى الخولي:

صرحت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بأن 3329 حاجزاً سجلوا بياناتهم إليكترونيا بالموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي في 22 محافظة، ودفع 8 آلاف حاجز المقدمات بمكاتب البريد، وذلك في 4 أيام منذ بدء التسجيل الإليكتروني ودفع المقدمات يوم الأحد الماضي 20 أغسطس، بينما تم سحب 81 ألف كراسة شروط، منذ 12 أغسطس الجاري وحتى الآن.

وأكدت عبدالحميد في بيان صحفي، أن التسجيل الإليكتروني بموقع الصندوق، ودفع المقدمات، وسحب كراسات الشروط مستمر حتى 20 سبتمبر المقبل، موضحة أنه يتم طباعة كراسات جديدة، وكل من يريد الحجز بالمشروع سيحصل على الكراسة الخاصة به.

وأشارت إلى الحجز يتم من خلال الموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg، حيث يقوم العميل بالدخول على الموقع لإنشاء الحساب الخاص به، بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصله رسالة نصية SMS، على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

وأضافت أنه العميل سيقوم بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان التاسع المنشور بالصحف، ثم يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، والمذكورة بكراسة الشروط بصيغة PDF، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، وبعد ذلك يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.