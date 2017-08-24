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مسيرة لأنصار علي عبدالله صالح على خلفية توتر مع الحوثيين

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مصراوي Masrawy

مسيرة لأنصار علي عبدالله صالح على خلفية توتر مع الحوثيين

10:59 ص الخميس 24 أغسطس 2017

مسيرة لأنصار علي عبدالله صالح على خلفية توتر مع الحوثيين

ملصق في احد شوارع صنعاء عليه صورة الرئيس السابق عل

تجمع عشرات آلاف الاشخاص من مناصري الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الخميس في صنعاء لاحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه "المؤتمر الشعبي العام" في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين حلفائهم في الحرب ضد السلطة.

وظهرت الى العلن بوادر انشقاق بين صالح وحلفائه الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014، بعدما اتهمه هؤلاء بـ"الغدر"، مؤكدين أن عليه تحمل التبعات اثر وصفه لهم ب"الميليشيا".

جاء المتظاهرون من عدة مناطق وحملوا صور الرئيس السابق ولافتات تعبر عن دعمهم له كما افاد مصور وكالة فرانس برس.

وتحسبا لهذا التجمع، اقام الحوثيون عدة نقاط تفتيش عند مداخل العاصمة صنعاء لكن بدون منع انصار صالح من التوجه الى ساحة السبعين موقع التجمع.

وصباح الخميس كانوا يتعاونون مع العسكريين الموالين لصالح من اجل تسهيل مرور الحشود.

والتوتر الحالي بين الحوثيين الشيعة وصالح غير مسبوق ويندرج في اطار تصعيد متواصل بين الطرفين ووصل الاربعاء الى حد توجيه الحوثيين تهديدا علنيا للرئيس السابق الذي حكم البلاد لعقود بيد من حديد قبل ان تطيح بحكمه حركة احتجاج شعبية.

وتبادل الحوثيون وانصار صلاح الاتهامات ب"الغدر" و"الخيانة" على مدى الاسبوع الماضي.

وفي بيان اصدروه الاربعاء، اعتبر الحوثيون أن ما قاله صالح عن كونهم ميليشيا في خطاب وجهه الاحد "تجاوز لخط أحمر"، مؤكدين أن "عليه تحمل ما قال، والبادئ أظلم".

يشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

هذا المحتوى من

AFP

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