تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نظمت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الخميس، حملات أمنية مكبرة لضبط وتنفيذ 1005 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ حكمي جنايات، و449 جزئيًا، و 109 مستأنف، و323 غرامات جزئية، و66 غرامات مستأنفة، و56 مخالفات جزئية، وأسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 11600 جنيه مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.