عودة حركة القطارات بعد توقفها "ساعة وربع" في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، بعد توقفها ساعة و25 دقيقة، بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار "vip" بمحطة سكة حديد السايح في دائرة مركز المراغة شمالي المحافظة.

تلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بتعطل القطار رقم 2009 vip "أسوان - القاهرة" بمحطة سكه حديد السايح محطة فرعية، دائرة المركز غير مقرر الوقوف بها.

وتبين حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار، المشار إليه داخل المحطة، وضم مسئولو هيئة السكة الحديد جرار الإمداد، واستأنف القطار سيره متجاوزاً لمدة ساعة و 25 دقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3468 إداري المركز لسنة 2017.