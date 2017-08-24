الصحة تعلن عن سادس حالة وفاة بين الحجاج المصريين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حالة وفاة سادسة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وهي لسيدة تبلغ من العمر 82 عاما، من منطقة أبو رواش مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، تتبع حجاج السياحة.

وقال الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إن المتوفاة تدعى جليلة سعيد عبد العال محمد حسانين، وإن الوفاة نتيجة توقف بعضلة القلب والتنفس داخل غرفة إقامتها بالفندق، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تلقت بلاغا بالوفاة، وتم استخراج شهادة الوفاة.