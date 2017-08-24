القبض على صاحب "جروب" تسريب امتحانات الثانوية عبر "واتس آب" في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بالتنسيق مع مباحث إدارة جرائم الإنترنت بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على طالب لإدارته جروبًا على "واتس آب"، يُرسل أوراق الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة، ليجيب عليها باقي أعضاء الجروب، لتسهيل عملية الغش باللجان.

كانت معلومات قد وردت للواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث إدارة جرائم الإنترنت، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، بإدارة صاحب الهاتف رقم 01060743015 جروب على مواقع "واتس آب" باسم "بالغش اتجمعنا" لممارسة الغش الجماعي.

وتوصلت التحريات إلى أن القائم على إدارة الجروب "همام.ا.ح"، 20 عامًا طالب ويقيم بناحية برخيل دائرة مركز البلينا، وضبطت قوات الأمن المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه أزال تطبيق "واتس آب" من على هاتفه عقب الانتهاء من الامتحانات.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4987 إداري مركز شرطة البلينا لسنة 2017.