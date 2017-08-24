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رئيس الوزراء يحدد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية

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رئيس الوزراء يحدد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية رئيس الوزراء يحدد الجهات المانحة للتراخيص الصناعية

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أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا بشأن تحديد الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية.

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وتضمن القرار اعتبار الوزارات والجهات الآتية من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية، هي: وزارة الإسكان "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة البيئة "جهاز شئون البيئة"، وزارة الداخلية "مصلحة الأمن العام والإدارك العامة للحماية المدنية"، وزارة الصحة والسكان في الشؤون الصيدلانية، الأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة، ومنتجات التجميل، وزارات  الرى والتنمية المحلية والزراعة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الإدارة العامة للتحكم في الصرف الصحي، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

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التحرير

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