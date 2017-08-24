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«عازر» لـ«أمريكا»: نعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية مع «السيسي»

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«عازر» لـ«أمريكا»: نعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية مع «السيسي» «عازر» لـ«أمريكا»: نعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية مع «السيسي»

التحرير

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انتقدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتخفيض المعونة الأمريكية لمصر، ووصفته بأنه قرار سلبى لا يراعى مصلحة البلدين، لافتة إلى أن القرار جاء من منظور ضيق ومستهدف من أشخاص بعينها تتربص بمصر داخل الإدارة الأمريكية وتسيئ لها على المستوى الخارجى خاصة في ملف حقوق الانسان.

وقالت عازر، فى تصريح لها اليوم الخميس، إن كل ما يُشاع ويقال عن انتهاك حقوق الانسان في لا أساس له من الصحة، فمصر تعيش فى أزهى عصور الحرية والديمقراطية الآن وبدأت حياة جديدة مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر أصبحت دولة مستقلة ذات قرار سيادى حر، ولن تخضع لأية ضغوط خارجية، وهذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.

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التحرير

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