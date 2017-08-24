مواجهة نارية بين ليفربول وليستر في كأس الرابطة

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سيحل نادي ليفربول، (البطل 8 مرات)، ضيفًا على ليستر سيتي الفائز باللقب 3 مرات في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد إجراء القرعة في بكين، اليوم الخميس.

وسيستضيف وست بروميتش ألبيون نظيره مانشستر سيتي الفائز باللقب 4 مرات، وسيلعب بورنموث أمام برايتون آند هوف ألبيون، كما سيستضيف كريستال بالاس منافسه هيديرسفيلد تاون.

وسيبدأ مانشستر يونايتد، الفائز باللقب في العام الماضي على حساب ساوثهامبتون، مشوار الدفاع عن لقبه ضد بورتون ألبيون المنافس في الدرجة الثانية.

وبعد فوزه 3-2 على نيوكاسل يونايتد في الدور الثاني، سيحل نوتجهام فورست، بطل أوروبا السابق والفائز باللقب 4 مرات، ضيفًا على تشيلسي.

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وسيلعب وولفرهامبتون، البطل مرتين، والذي فاز 2-0 على ساوثهامبتون المنافس في الدوري الممتاز، في الدور الثاني ضد بريستول روفرز، الذي يلعب بالدرجة الثالثة.

وسيعود كريس وود المنضم لبيرنلي هذا الأسبوع، والذي شارك للمرة الأولى في الفوز على بلاكبيرن روفرز في الدور الثاني للبطولة أمس الأربعاء، لمواجهة فريقه السابق ليدز يونايتد في الدور الثالث.

وفي بقية المباريات، سيلعب آرسنال ضد دونكاستر روفرز، بينما سينتظر توتنهام الفائز من مواجهة ديربي كاونتي وبارنسلي في الدور الثاني، والتي ستقام يوم 19 سبتمبر المقبل.

يذكر أن منافسات الدور الثالث للبطولة، ستجري بداية من يوم 18 سبتمبر، وعلى مدار أسبوع.