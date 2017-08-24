قرعة نارية منتظرة في مجموعات دوري أبطال أوروبا

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تتجه أنظار مئات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب موناكو لمتابعة رفع الستار رسميًا عن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا من خلال حفل قرعة هذا الدور، والتي تشهد بعض التغييرات عن المواسم السابقة.

وتضاف الفرق العشرة المتأهلة من الأدوار التأهيلية إلى 22 فريقًا تأهلت مباشرة إثر نتائجها في مسابقات الدوري المحلية ببلدانها لتوزع الفرق الـ32 على المجموعات الثمانية في هذا الدور.

وقسمت الفرق الـ32 المتأهلة إلى هذا الدور إلى أربع مستويات تضم كل مجموعة فريقًا واحدا من كل مستوى لتتنافس الفرق الأربعة في كل مجموعة فيما بينها بنظام دوري من دورين (ذهابًا وإيابًا) ليتأهل في النهاية أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

ويتصدر ريال مدريد حامل لقب البطولة فرق المستوى الأول والتي لن يتحدد باقي فرقها طبقا للتصنيف الذي كان مطبقا من قبل، وبداية من هذه النسخة، سيضم المستوى الأول الفرق التي توجت بلقب بطولات الدوري المحلية، والتي تأتي بلدانها في المراكز السبعة الأولى بالتصنيف الأوروبي على مستوى البلدان وليس الأندية.

وبهذا، سيضم المستوى الأول إلى جانب ريال مدريد كلا من فرق بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وشاختار دونيتسك الأوكراني وموناكو الفرنسي وسبارتاك موسكو الروسي.

وفي المقابل، ستوزع باقي الفرق على المستويات الثلاثة طبقا لترتيبها في تصنيف الأندية، ولهذا سيضم المستوى الثاني مجموعة من أبرز الأندية حيث يضم برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية من إسبانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبورتو البرتغالي.

كما يضم المستوى الثالث مجموعة فرق ستساهم بالتأكيد في رفع مستوى الصراع في هذه المجموعات، وهي فرق نابولي وروما الإيطاليان وتوتنهام وليفربول الإنجليزيان وبازل السويسري وأندرلخت البلجيكي وبشكتاش التركي وأولمبياكوس اليوناني.

وفي المقابل، سيضم المستوى الرابع فرقا أقل في المستوى وهي سلتيك الاسكتلندي وفينورد الهولندي وماريبور السلوفيني ولايبزج الألماني وسيسكا موسكو الروسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وأبويل نيقوسيا القبرصي وكاراباكا من أذربيجان.

وطبقا للقواعد المعمول بها، ستجنب القرعة الفرق التي تنتمي لنفس الاتحاد الوطني الوقوع سويا في مجموعة واحدة.

وتنطلق فعاليات دور المجموعات في 12 سبتمبر المقبل، وتختتم في السادس من ديسمبر المقبل، فيما ستبدأ فعاليات الأدوار الفاصلة في 13 فبراير المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة على الاستاد الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو 2018.

وتشهد القرعة اليوم غياب عددا من الفرق الكبيرة الأخرى، التي لم تتأهل لدور المجموعات في هذه النسخة رغم تاريخها العريق في البطولة، ويأتي في مقدمتها أرسنال الإنجليزي وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان ومارسيليا وليون الفرنسيان وفالنسيا الإسباني وباير ليفركوزن الألماني.

وفيما يبدو ريال مدريد هو المرشح الأقوى للفوز باللقب بعد ما قدمه من عروض رائعة في الموسم الماضي، وسيكون هدف كل الطامحين في اللقب هو محاولة إيقاف الملكي، الذي أحرز لقب البطولة ثلاث مرات في آخر أربع نسخ.

وفيما يلي نستعرض احتمالات المجموعات النارية في دوري الأبطال

ريال مدريد

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تدور احتمالات حامل اللقب بين الوقوع في مجموعة تضم باريس سان جيرمان ونابولي، أو روما أو توتنهام أو ليفربول، أما الاحتمال الثاني، فمجموعة تضم ريال مدريد ومانشستر سيتي ونابولي أو روما، والاحتمال الثالث ريال مدريد ومانشستر يونايتد أو نابولي أو روما، والاحتمال الرابع ريال مدريد وبوروسيا دورتموند مع نابولي أو توتنهام أو روما أو ليفربول.

بايرن ميونيخ

احتمالات الفريق البافاري أكثر قوة، ففي الأول قد تضم مجموعته برشلونة ونابولي أو روما أو توتنهام أو ليفربول، والثاني مجموعة تضم (بايرن، أتلتيكو مدريد، نابولي أو روما أو ليفربول أو توتنهام)، والثالث (بايرن، باريس سان جيرمان، أو أحد الرباعي ليفربول وروما وتوتنهام ونابولي)، والرابع (بايرن، مانشستر سيتي ونابولي أو روما) والخامس (بايرن، مانشستر يونايتد ونابولي أو روما).

تشيلسي

حامل لقب الدوري الإنجليزي، قد يقع في مجموعة تضم (برشلونة ونابولي أو روما)، والاحتمال الثاني (تشيلسي، أتلتيكو مدريد، نابولي أو روما)، والثالث (تشيلسي، باريس سان جيرمان، نابولي أو روما)، والأقل نسبيًا (تشيلسي، دورتموند، نابولي أو روما).

يوفنتوس

بطل الكالتشيو في المواسم الستة الأخيرة، ووصيف دوري الأبطال، أمام احتمالات في منتهى القوة، مثل (يوفنتوس، برشلونة، ليفربول أو توتنهام)، وثانيًا (يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، ليفربول أو توتنهام)، وثالثًا (يوفنتوس، باريس، ليفربول أو توتنهام)، ورابعًا (يوفنتوس، دورتموند، ليفربول أو توتنهام)، وقد يكتفي بصراع ثنائي في مجموعة واحدة، مع مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.

موناكو

بطل الدوري الفرنسي سيكون على موعد محتمل مع مواجهات نارية، فالاحتمال الأول مجموعة تضم (موناكو، برشلونة، نابولي أو روما أو ليفربول أو توتنهام)، وثانيًا (موناكو، أتلتيكو مدريد، نابولي أو روما أو ليفربول أو توتنهام)، وثالثًا (موناكو، دورتموند، نابولي أو روما أو ليفربول أو توتنهام)، ورابعًا (موناكو، مانشستر سيتي، نابولي أو روما)، وخامسًا (موناكو، مانشستر يونايتد، نابولي أو روما).