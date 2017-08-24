ضبط صاحبة مخبز لتصرفها في 17 جوال دقيق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة تموينية بإدارة تموين مركز كفر الشيخ، اليوم الخميس، صاحبة مخبز بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، تصرفت في كميات كبيرة من الدقيق المدعم، دون وجه حق، بعد ثبوت عدم مطابقة تسويات ماكينة صرف الخبز، بحصة الدقيق الخاصة بالمخبز.

كانت حملة تموينية بإدارة تموين مركز كفر الشيخ، برئاسة المحاسب عادل شهاب، مدير الإدارة، كشفت تصرف "ن.م.أ.م"، صاحبة مخبز، بقرية أبو تمادة، في 17 جوال دقيق.

وتبين خلال عمل الحملة أثناء تسوية ماكينة صرف الخبز الخاصة بالماكينة، ومقارنتها بحصة الدقيق الفعلية، بمخبز المذكورة، فارق كميات الخبز المشار إليها، وجرى تحرير مذكرة بهذا الأمر، مع مطالبة صاحبة المخبز المذكورة بسداد مبلغ 4 آلاف و500 جنيه، كفروق أسعار الدعم لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2024 لسنة 2017 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.