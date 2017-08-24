أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مؤمن زكريا: لم أطلب تعديل عقدي.. وهذا أحب الألقاب لي

Google+ Print
مؤمن زكريا: لم أطلب تعديل عقدي.. وهذا أحب الألقاب لي مؤمن زكريا: لم أطلب تعديل عقدي.. وهذا أحب الألقاب لي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يطلب تعديل عقده مع النادي، مثلما ذكرت بعض التقارير الصحفية في الوقت الماضي.

وشدد مؤمن، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على أنه لم ولن يطلب تعديل عقده مع النادي، مشيرًا إلى أنه سمع عن أمر تعديل عقده من خلال وسائل الإعلام، ولن يحدث ان اشترط أي شيء على النادي. 

شاهد أيضا

وعن أفضل الألقاب التي يجبها سواء (الحراق أو مؤمن بتاع الأجوال أو الطيار) قال: «أحب الألقاب إلى قلبي، هي ألقابي مع النادي الأهلي، الفوز بالبطولات والحصول على الكئوس والألقاب هو هدفي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)