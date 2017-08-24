مؤمن زكريا: لم أطلب تعديل عقدي.. وهذا أحب الألقاب لي

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قال مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يطلب تعديل عقده مع النادي، مثلما ذكرت بعض التقارير الصحفية في الوقت الماضي.

وشدد مؤمن، في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على أنه لم ولن يطلب تعديل عقده مع النادي، مشيرًا إلى أنه سمع عن أمر تعديل عقده من خلال وسائل الإعلام، ولن يحدث ان اشترط أي شيء على النادي.

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وعن أفضل الألقاب التي يجبها سواء (الحراق أو مؤمن بتاع الأجوال أو الطيار) قال: «أحب الألقاب إلى قلبي، هي ألقابي مع النادي الأهلي، الفوز بالبطولات والحصول على الكئوس والألقاب هو هدفي».