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مصدر عسكري لبناني: معركة فاصلة مع داعش خلال الساعات المقبلة

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مصراوي Masrawy

مصدر عسكري لبناني: معركة فاصلة مع داعش خلال الساعات المقبلة

09:52 ص الخميس 24 أغسطس 2017

مصدر عسكري لبناني: معركة فاصلة مع داعش خلال الساعات المقبلة

بيروت (أ ش أ)
صرح مصدر عسكري بالجيش اللبناني بأن معركة فاصلة من فجر الجرود ستجرى خلال الساعات المقبلة، بعدما بات الجيش يحاصر عناصر "داعش" في مناطق ضيقة.

ونقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن المصدر العسكري قوله: إن الجيش يعمل حاليا على تنظيف المناطق الشاسعة التي حررها وتثبيت مواقعه فيها، مع استهداف المكان الأخير لـ"داعش" في مرطبيا، حيث يتجمع الإرهابيون حاليا ويتحضر الجيش لشن الهجوم الأخير لتحرير هذه البقعة بعد سيطرة الجيش على التلال المحيطة بها".

كما أوضح المصدر للصحيفة أن الجيش وصل في المناطق المحررة إلى الحدود اللبنانية - السورية التي تحددها خرائطه، والعمل يجري حاليا على تثبيت مراكزه لمنع أي تسلل جديد الى الداخل، وهذا يحتاج إلى جهد لوجستي كبير لشق الطرق وتحصين المواقع".

ولفتت الصحيفة إلى أنه وسط هذه الأجواء بدا واضحا أن خصوصية الأرض الجغرافية الصعبة فيما تبقى من الجرود غير المحررة في رأس بعلبك في مطربيا اضطرت وحدات الجيش المهاجمة في الجرود اعتماد تكتيكات خاصة، وإنجاز مرحلة إعادة تمركز وانتشار وتنفيذ استطلاع مكثف لما تبقى في يد "داعش".

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