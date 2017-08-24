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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين جنوبي بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين جنوبي بورسعيد

09:46 ص الخميس 24 أغسطس 2017

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين جنوبي بورسعيد

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 7 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ميني باص، بمنطقة بحر البقر جنوبي المحافظة.

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري": "أحمد ماهر زغلول، محمد عبد العزيز عبده، ماجد عبد الرحمن محمد، أحمد بكر محمد، هاجر أبو السعود حسن، حاتم حمدى عيسى، وآخر مجهول الهوية"، مصابين بإصابات مختلفة إثر حادث تصادم.

ويجري تقديم العلاج اللازم للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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