تقرير ألماني: "فيتامين بي" هو الطريق لشغل ثلث الوظائف الخالية

هل سمعت عن "فيتامين بي" في عالم البحث عن الوظائف؟ ينتشر هذا المصطلح للتعبير عن الوساطة والعلاقات الشخصية للحصول على وظيفة خالية. تقرير ألماني رصد نسبة الوظائف التي يتم شغلها بهذه الطريقة مقارنة بالطرق التقليدية.

ذكر المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والوظائف، أن نحو ثلث الوظائف الخالية يتم شغلها عن طريق وساطات شخصية وليس عبر إعلانات الوظائف أو وساطة الجهات المعنية كالوكالة الاتحادية للعمل على سبيل المثال. ووفقا لبيانات المعهد الموجود في مدينة نورنبرغ الألمانية، فإن الوساطة أو البحث في دوائر المعارف، تلعب دورا أكبر في المؤسسات الصغيرة، إذ تبلغ نسبة شغل الوظائف عن طريق الوساطة والمعارف (ما يعرف بفيتامين بي)، نحو 47 بالمئة.

وأضاف تقرير المعهد الذي نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية، أن واحدة من كل خمس وظائف يتم شغلها عن طريق البحث عبر مواقع التوظيف على شبكة الإنترنت، في حين أن نحو 10 بالمئة من الوظائف الشاغرة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية لكل مؤسسة أو شركة أو عبر الصحف.

ووفقا للتقرير الذي استند على استطلاعات للرأي بين الشركات، فإن نحو 23 بالمئة من الشركات الكبرى قالت إنها واجهت صعوبات في شغل الوظائف الخالية لديها، فيما بلغت النسبة نحو 38 بالمئة للشركات الأصغر و 43 بالمئة للشركات المتوسطة، وهو ما يرجعه الخبراء لضعف الراتب الأول ولظروف العمل الأصعب في الشركات الصغرى والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الكبرى.