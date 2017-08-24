أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تقرير ألماني: "فيتامين بي" هو الطريق لشغل ثلث الوظائف الخالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير ألماني: "فيتامين بي" هو الطريق لشغل ثلث الوظائف الخالية

10:00 ص الخميس 24 أغسطس 2017

تقرير ألماني: "فيتامين بي" هو الطريق لشغل ثلث الوظ

هل سمعت عن "فيتامين بي" في عالم البحث عن الوظائف؟ ينتشر هذا المصطلح للتعبير عن الوساطة والعلاقات الشخصية للحصول على وظيفة خالية. تقرير ألماني رصد نسبة الوظائف التي يتم شغلها بهذه الطريقة مقارنة بالطرق التقليدية.

ذكر المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والوظائف، أن نحو ثلث الوظائف الخالية يتم شغلها عن طريق وساطات شخصية وليس عبر إعلانات الوظائف أو وساطة الجهات المعنية كالوكالة الاتحادية للعمل على سبيل المثال. ووفقا لبيانات المعهد الموجود في مدينة نورنبرغ الألمانية، فإن الوساطة أو البحث في دوائر المعارف، تلعب دورا أكبر في المؤسسات الصغيرة، إذ تبلغ نسبة شغل الوظائف عن طريق الوساطة والمعارف (ما يعرف بفيتامين بي)، نحو 47 بالمئة.

وأضاف تقرير المعهد الذي نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية، أن واحدة من كل خمس وظائف يتم شغلها عن طريق البحث عبر مواقع التوظيف على الإنترنت، في حين أن نحو 10 بالمئة من الوظائف الشاغرة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية لكل مؤسسة أو شركة أو عبر الصحف.

ووفقا للتقرير الذي استند على استطلاعات للرأي بين الشركات، فإن نحو 23 بالمئة من الشركات الكبرى قالت إنها واجهت صعوبات في شغل الوظائف الخالية لديها، فيما بلغت النسبة نحو 38 بالمئة للشركات الأصغر و 43 بالمئة للشركات المتوسطة، وهو ما يرجعه الخبراء لضعف الراتب الأول ولظروف العمل الأصعب في الشركات الصغرى والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الكبرى.

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هذا ما ينتج عن استخدام "الإيموشن" في المحادثات الرسمية

    هو وهي

  • بعد إجازة المصيف.. 6 أمور تعيد لك نشاطك للعمل مرة أخرى

    هو وهي

  • دراسة: هجرة الـ"فيسبوك" أسوأ من ادمانه..والسبب

    هو وهي

  • أمريكية تطلب إجازة من العمل لسبب غريب.. فكان هذا رد مديرها

    هو وهي

إعلان

6681265f43.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان وقبرص لإنشاء شبكة دعم ابتكار مشتركة

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واليونان وقبرص لإنشاء شبكة دعم ابتكار مشتركة

إحالة شبكة "تمرير مكالمات دولية" كلفت الدولة نصف مليار لنيابة الشئون المالية

إحالة شبكة "تمرير مكالمات دولية" كلفت الدولة نصف مليار لنيابة الشئون المالية

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد

إيران تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات جنوب شرقي البلاد