للمحجبات.. فستان الورود المفتوح لطلَة جذابة

كتبت- هاجر حاتم:

تبحث دائمًا الفتاة المحجبة على ملابس أنيقة ومحتشمة في آن واحد، وهو ما تجدينه في صيحة الفستان المفتوح، ذو رسومات الورود، الذي وجدناه بقوة هذا العام في اختيارات خبيرات الموضة على موقع التواصل انستجرام.

يمكنك ارتداء هذا الفستان مع البنطلون الجينز لخروجاتك الكاجوال، أو مع البنطلون القماش والكعب العالي للمناسبات الكلاسيكية، ونستعرض لك هذا الألبوم من موقع pintrest صيحة فستان الورود المفتوح لتختاري ما يناسبك.