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الشرطة الإندونيسية تفكك شبكة تبث أخبارا زائفة مقابل الأموال

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإندونيسية تفكك تبث أخبارا زائفة مقابل الأموال

09:44 ص الخميس 24 أغسطس 2017

الشرطة الإندونيسية تفكك شبكة تبث أخبارا زائفة مقابل الأموال

الشرطة الإندونيسية

جاكرتا (د ب أ)

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على ثلاثة أشخاص، قالت إنهم جزء من شبكة تنشر أخبارا زائفة ومعلومات مغلوطة على شبكة الإنترنت مقابل الأموال.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية اوي سيتيونو إن أعضاء الشبكة، ويطلق عليها ساراسين، نشرت أخبارا زائفة ومواد استفزازية وأشكال أخرى من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لتناسب أجندة من يدفعون لهم الأموال.

وأضاف أنه يتردد أن الشبكة تشمل نحو 800 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تقدم خدماتها للأفراد مقابل الأموال، موضحا أن الشرطة تحاول أن تكشف هوية عملاء الشبكة.

وأوضح سيتيونو "هؤلاء الأشخاص يساهمون في نشر الكراهية لخلق انقسامات بين الجماعات الدينية والعرقية المختلفة".

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مصراوي Masrawy

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