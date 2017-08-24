أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فلاشينج ميدوز: راونيتش يعلن انسحابه بسبب الإصابة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فلاشينج ميدوز: راونيتش يعلن انسحابه بسبب الإصابة

09:36 ص الخميس 24 أغسطس 2017

فلاشينج ميدوز: راونيتش يعلن انسحابه بسبب الإصابة

الكندي ميلوش راونيتش يعلن انسحابه من بطولة الولايا

واشنطن (أ ف ب):

أعلن لاعب كرة المضرب الكندي ميلوش راونيتش المصنف عاشرا عالميا انسحابه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الاربع الكبرى، بسبب اصابة في المعصم.

واوضح راونيتش الاربعاء على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي "اكن احتراما كبيرا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وزملائي المشاركين فيها، ولا يمكنني المشاركة في القرعة وانا اعرف انني لا استطيع تقديم كامل جهدي بسبب الاصابة".

وتابع "انا محبط جدا للغياب عن هذه البطولة وعدم اللعب امام جمهور نيويورك الرائع، ولكن ليس لدي حقا اي خيارات أخرى".

وبلغ راونيتش ربع النهائي في بطولتي استراليا المفتوحة وويمبلدون الانكليزية هذا الموسم.

وتنطلق بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاثنين، ويغيب عنها ايضا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بسبب اصابة ستبعدهما حتى نهاية الموسم.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المصائب لا تأتي فرادى.. انسحاب ديوكوفيتش من بطولة سينسيناتي للإصابة

  • كرة المضرب.. ديوكوفيتش أول المتأهلين لدور الثمانية في منافسات الرجال

    رياضة

إعلان

86423a50c0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الشباب: نسعى لإنشاء صندوق دعم الرياضة من رجال الأعمال بميزانية مليار جنيه

وزير الشباب: نسعى لإنشاء صندوق دعم الرياضة من رجال الأعمال بميزانية مليار جنيه

8 الصبح - حلقة الأحد 22- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة)

8 الصبح - حلقة الأحد 22- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة)

8 الصبح - حلقة السبت 21- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة)

8 الصبح - حلقة السبت 21- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة)

8 الصبح - حلقة الجمعة 20- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة)

8 الصبح - حلقة الجمعة 20- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة)