فلاشينج ميدوز: راونيتش يعلن انسحابه بسبب الإصابة

الكندي ميلوش راونيتش يعلن انسحابه من بطولة الولايا

واشنطن (أ ف ب):

أعلن لاعب كرة المضرب الكندي ميلوش راونيتش المصنف عاشرا عالميا انسحابه من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الاربع الكبرى، بسبب اصابة في المعصم.

واوضح راونيتش الاربعاء على موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي "اكن احتراما كبيرا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة وزملائي المشاركين فيها، ولا يمكنني المشاركة في القرعة وانا اعرف انني لا استطيع تقديم كامل جهدي بسبب الاصابة".

وتابع "انا محبط جدا للغياب عن هذه البطولة وعدم اللعب امام جمهور نيويورك الرائع، ولكن ليس لدي حقا اي خيارات أخرى".

وبلغ راونيتش ربع النهائي في بطولتي استراليا المفتوحة وويمبلدون الانكليزية هذا الموسم.

وتنطلق بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز الاثنين، ويغيب عنها ايضا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بسبب اصابة ستبعدهما حتى نهاية الموسم.