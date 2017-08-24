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سعر الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم، نقدم لحضرتكم “سعر الذهب اليوم” تحديث الساعة، متابعة لحظية لسعر الذهب في محلات الصاغة في ، نتابع مع حضراتكم تحديث مستمر لتغيرات “سعر الذهب” في مصر الآن، “سعر الذهب اليوم”، أخر تطورات وأخبار سعر الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر ومحلات الصاغة ، مما أثر بدوره على سعر الذهب داخل جمهورية مصر العربية، نرصد تحركات سعر الذهب عالمياً ومحلياً لحظة بلحظة ولهذا فقد أعددنا بيان مفصل يضم “سعر الذهب” بجميع عياراته في مصر والبورصات العالمية ، “سعر الذهب” وكل ما هو جديد في عالم الصاغة المصرية، الذهب اليوم، وقد شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات ملحوظة في البورصات العالمية ، فقد واجه سعر الذهب تغيير طفيف فى السعر في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ذلك لاستقرار الأسعار العالمية الخاصة بالذهب.

وقد تغير سعر الذهب اليوم في السوق المصري حيث شهد انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات الأمس، وفي ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في حركة الشراء وحركة البيع نظراً لإرتفاع سعر الذهب ويتوقع العديد من الخبراء انخفاض سعر المعدن الثمين في الفترة القادمة، سعر الذهب اليوم، أسعار الذهب المتداول في محلات الصاغة، والتعرف على سعر المعدن الأصفر بالسوق المصري وأيضا ترابطه بالبورصات العالمية، كما سنقوم بمتابعة جميع تغيرات سعر الذهب التي يطرأ عليها الذهب باستمرار، حيث أن الذهب “المعدن الأصفر” شاهد انخفاض ملحوظ خلال الأيام الماضية مقارنة بأسعارها خلال بداية العام، حيث هذا ناتج للتغير في سعر الأوقية العالمية، كما أن سعر الذهب يرتبط ارتباط طردي مع سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، وأيضا يرتبط سعر المعدن النفيس بالأسعار العالمية تابعوا معنا عبر موقعنا مصر 365 كافة التغيرات في أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2017

السعر العالمي : 1,288.83 دولار أمريكي.

 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 721 إلى 723
عيار 22 661 إلى 663
عيار 21 631 إلى 633
عيار 18 541 إلى 543
عيار 14 421 إلى 422
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,428 إلى 22,499
الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064
الكيلو

721,143 إلى 723,429

 

المصدر : مصر 365

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