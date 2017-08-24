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تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات داعية مصري مقيم بتركيا

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مصراوي Masrawy

تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات داعية مصري مقيم بتركيا

09:26 ص الخميس 24 أغسطس 2017

تونس تستدعي السفير التركي احتجاجا على تصريحات داعية مصري مقيم بتركيا

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تونس في 7 آب/

تونس (أ ف ب):

استدعت تونس الأربعاء السفير التركي لديها، احتجاجا على تصريحات "خطيرة" ضد رئيسها الباجي قايد السبسي أطلقها الداعية الإسلامي المصري المتشدد وجدي غنيم المقيم في تركيا.

ففي شريط تم تداوله على نطاق واسع في تونس، اتهم وجدي غنيم الرئيس التونسي بـ"الكفر" بسبب دعوته إلى المساواة بين النساء والرجال في الميراث وإلى تغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم.

وقالت الخارجية التونسية في بيان الأربعاء انها استدعت السفير التركي "على اثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو وجدي غنيم، (...) للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات واستغرابها من استغلال هذا الشخص لإقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها".

واضاف البيان انه "اعتبارا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، فقد دعت الخارجية التونسية الدبلوماسي التركي إلى إبلاغ عاصمته طلب التونسية أن تتبنى السلطات التركية رد فعل سريع على هذه التصريحات المشينة وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد غنيم.

في 30 نيسان/ابريل، أصدر القضاء المصري حكما غيابيا بالإعدام بحق غنيم المؤيد للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، لانشائه "جماعة غير قانونية" تحرض على العنف ضد رجال الأمن، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

ويثير غنيم، الذي أدرج على لائحة الاشخاص الممنوعين من دخول الاراضي البريطانية منذ 1994 بتهمة دعم الارهاب، الكثير من الجدل نتيجة مواقفه وتصريحاته.

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