أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش الاميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادىء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش الاميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادىء

09:21 ص الخميس 24 أغسطس 2017

الجيش الاميركي ينصب رادارات في جزر بالاو بالمحيط الهادىء

وافقت جزر بالاو على السماح للولايات المتحدة بنشر ا

واشنطن (أ ف ب)
اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء انها ستنصب انظمة رادارات في جزر بالاو في مايكرونيزيا مما يعزز قدراتها على مراقبة غرب المحيط الهادىء الذي تهدده .

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية وحكومة بالاو في بيان انهما تضعان اللمسات الاخيرة على تحديد المواقع التي ستنصب فيها هذه الرادارات.

واضافتا ان "انظمة الرادار ستؤمن لبالاو قدرات معززة لفرض احترام حقوقها البحرية (...) وتوفر للولايات المتحدة قدرات اكبر على المراقبة في المجال الجوي من اجل ضمان سلامة النقل الجوي".

وبالاو التي يبلغ عدد سكانها 22 الف نسمة، مستقلة منذ 1994 لكنها تقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وهي لا تملك جيشا والولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع عنها بموجب اتفاق مبرم بين الجانبين، لكنها لا تنشر جنودا فيها.

ويقع الارخبيل على بعد حوالى 1300 كيلومتر جنوب غرب غوام الارض الأمريكية في المحيط الهادىء.

وكانت كوريا الشمالية هددت باطلاق صواريخ بالقرب من غوام بينما هدد الرئيس الاميركي دونالد بينغ يانغ ب"النار والغضب".

الا ان البيان المشترك اوضح ان واشنطن اقترحت نصب الرادارات في بالاو في 18 يوليو اي قبل الازمة الحالية مع كوريا الشمالية.

واضاف ان "هذا المشروع اساسي لازدهار المجالين الجوي والبحري لجمهورية بالاو وكذلك لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة تأمين الدفاع" عن الارخبيل.

وستسمح الانظمة الجديدة بلالاو بمراقبة محمية بحرية تبلغ مساحتها 500 الف كيلومتر مربع، اي تعادل مساحة اسبانيا، انشئت في 2015. ويواجه الارخبيل صعوبة في مراقبة هذه المحمية خصوصا في مواجهة الصيد غير القانوني.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس وزراء ماليزيا يزور الولايات المتحدة منتصف سبتمبر المقبل

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الأمم المتحدة تنتقد فشل الولايات المتحدة في مواجهة أحداث العنف العنصرية

    أخبار

  • المدنيون في الرقة يدفعون الثمن.. قصف عنيف للتحالف الدولي ضد داعش

    أخبار

إعلان

80827f37c6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

كوريا الشمالية ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

كوريا الشمالية ترفض مجددًا أي مفاوضات مع أمريكا حول برنامجها النووي

رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني: مهمتي الأساسية التعامل بحزم مع كوريا الشمالية

ترامب يدافع عن استخدامه لـ"تويتر" .. ويؤكد: ألقى معاملة غير عادلة من الإعلام

ترامب يدافع عن استخدامه لـ"تويتر" .. ويؤكد: ألقى معاملة غير عادلة من الإعلام