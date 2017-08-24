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القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص 3 أيام

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص 3 أيام

08:34 ص الخميس 24 أغسطس 2017

القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص 3 أيام

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح :

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلَي هذا الأجر.

وكلف الوزير، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

وبهذه المناسبة يتقدم "سعفان" بخالص التهنئة لعمال وعاملات على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن العزي

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