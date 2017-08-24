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طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 37

العريش 23 33

نخل 22 35

طابا 27 37

الطور 27 34

مرسى علم 29 38

الغردقة 29 39

شرم الشيخ 29 38

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سيوة 24 36

المنيا 24 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 29 42

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 25 38

سوهاج 26 39

الأقصر 27 42

أسوان 29 43

شلاتين 28 39

حلايب 30 37

الوادى الجديد 27 41

قنا 26 42

نويبع 28 36

السلوم 22 29

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