رئيس وزراء ماليزيا يزور الولايات المتحدة منتصف سبتمبر المقبل
رئيس وزراء ماليزيا يزور الولايات المتحدة منتصف سبتمبر المقبل
08:29 ص الخميس 24 أغسطس 2017
رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور - (أ ش أ):
أفادت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق سيزور واشنطن في 12 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال البيت الأبيض - في بيان له نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الزعيمين سيبحثان سبل تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الإقليمي خلال الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الماليزي والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الستين لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الماليزية إن قضايا الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار تعد الأبرز على جدول أعمال المحادثات بين الزعيمين.
يشار إلى أن ماليزيا تعد واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين في جنوب شرق آسيا.
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