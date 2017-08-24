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رئيس وزراء ماليزيا يزور الولايات المتحدة منتصف سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء ماليزيا يزور الولايات المتحدة منتصف سبتمبر المقبل

08:29 ص الخميس 24 أغسطس 2017

رئيس وزراء ماليزيا يزور الولايات المتحدة منتصف سبتمبر المقبل

رئيس وزراء ماليزيا

كوالالمبور - (أ ش أ):

أفادت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا اليوم الخميس بأن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق سيزور واشنطن في 12 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد .

وقال البيت الأبيض - في بيان له نقلته "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الزعيمين سيبحثان سبل تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الإقليمي خلال الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الماليزي والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الستين لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الماليزية إن قضايا الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار تعد الأبرز على جدول أعمال المحادثات بين الزعيمين.

يشار إلى أن ماليزيا تعد واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين في جنوب شرق آسيا.

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مصراوي Masrawy

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