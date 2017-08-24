وزير التجارة والصناعة: «عمرنا ما هنقدر نوقف الواردات» (فيديو)

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر شهدت زيادة في حجم الصادرات لتصل إلى 20 مليار دولار في عام 2016، بينما الواردات بلغت 63.8 مليار دولار بخفض 11 مليار دولار عن العام السابق.

وأضاف قابيل، خلال لقائه مع برنامج «مساء دي أم سي»، على فضائية «دي أم سي»، الأربعاء، أن عام 2017 زادت الصادرات خلاله بقيمة 12.8 مليار دولار، بينما انخفضت الوارادات أكثر لتصبح 23.8 مليار دولار، مشددا على أن المنتجات المستوردة لها بديل محلي في مصر بنسبة 100%.

وأكد الوزير، أنه لم يضيق الخناق علي المستوردين، ولكنه جعل هناك باب للمنافسة بين المستورد والمحلي، معقبًا: «فيه منتجات كتيرة جيدة جدًا ولا يعلم مستخدميها أنها مصرية الصنع.. وعمرنا ما هنقدر نوقف الواردات والاتفاقيات تمنعنا من ذلك».

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وذكر وزير الصناعة والتجارة، أن جهاز حماية المستهلك لديه القدرة على إغلاق مؤسسات اقتصادية حال إثبات تلاعبها، وذلك بقوة القانون، مضيفًا: «نعمل على تقنين الاستيراد وليس منعه، والاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم تضع قيود لحماية أسواقها».