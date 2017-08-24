الصين: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء إعصار "هاتو" إلى 9 أشخاص

بكين - (د ب أ) :

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الخميس أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب مئات آخرون بعد أن ضرب الإعصار "هاتو" جنوب الصين.

وقالت السلطات المحلية إن الإعصار اجتاح منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 153 آخرين ليل الأربعاء/الخميس.

وفي مقاطعة قوانجدونج جنوبا، لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ونقلت السلطات نحو 27 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

وذكرت شينخوا أن ما يقرب من مليوني أسرة انقطعت عنها الكهرباء، غير أن الكهرباء عادت إلى حوالى نصف تلك الأسر في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء.

كما ضربت العاصفة هونج كونج حيث أصيب ما لا يقل عن 84 شخصا. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الشوارع وقد غمرتها المياه وأشجار مقتلعة. ووصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد في المدينة.

وقالت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) إن المحللين يقدرون أن هونج كونج تكبدت خسائر اقتصادية تصل إلى مليار دولار.