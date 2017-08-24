الرئيس الصيني مستعد لمعالجة الخلافات مع كوريا الجنوبية

بكين - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينج قال في رسالة بعث بها اليوم الخميس إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إنه على استعداد للقيام بجهود لمعالجة الخلافات بين البلدين بشكل صحيح.

وقالت شينخوا إن شي بعث برسالة تهنئة إلى مون بمناسبة الذكرى الـ 25 لإقامة علاقات بين الصين وكوريا الجنوبية.

وأضاف شي أن تطوير العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية يسهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن نشرت كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) وسط مخاوف من جانب الصين من أن يؤدي ذلك إلى تغيير موازين القوى في المنطقة.

وردت الحكومة الصينية على ذلك بمطالبة مواطنيها بمقاطعة الشركات الكورية الجنوبية.

وكان مون الذي تولى مهام منصبه في مايو، قد جاء إلى السلطة وفي جعبته رسالة أكثر تصالحية تجاه كوريا الشمالية - وهي حليفة تقليدية للصين – أكثر من أسلافه، حتى أنه مع استمرار بيونجيانج في إجراء تجارب صاروخية استفزازية، دعا مون إلى استئناف الحوار بين الكوريتين