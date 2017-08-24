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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تتوجه إلى موسكو في أول زيارة لها

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مصراوي Masrawy

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تتوجه إلى موسكو في أول زيارة لها

07:23 ص الخميس 24 أغسطس 2017

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تتوجه إلى موسكو في أول زيارة لها

وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية

سول - (د ب أ):

تتوجه وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا بعد ظهر اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو في أول زيارة لها إلى منذ توليها منصبها العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه من المقرر أن تجتمع كانج مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف غدا الجمعة "لمراجعة الاستعدادات لزيارة الرئيس مون جيه-إن إلى روسيا" يومي 6 و7 سبتمبر المقبل ، ومحادثات القمة بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

ومن المتوقع أن يتبادل الوزيران وجهات النظر بكثافة حول البحث عن حل دبلوماسي للقضية النووية لكوريا الشمالية فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب يونهاب.

 

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