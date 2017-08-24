ضبط 5 متهمين لاتجارهم في المخدرات بقنا

قنا - (أ ش أ):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم الخميس، من ضبط 5 متهمين لحيازتهم كميات من نبات البانجو وجوهر الحشيش والأقراص المخدرة وزجاجات الخمور وضبط سائقين بحوزتهما كمية من الردة الخشنة والمنظفات الصناعية قبل بيعها في السوق السوداء، و40 قضية تموينية متنوعة في وقائع منفصلة على مستوي المحافظة فضلا عن تنفيذ 29 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط وقفط.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقي إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط عاطل يدعي "أشرف م م ا" (45 عاما) مقيم بمركز نقادة وبحوزته 20 قرصا من عقار التامول المخدر وعامل يدعي "محمد ج ب م" (21 عاما) مقيم بمركز دشنا وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت نحو 500 جرام ومبالغ مالية.

وفي قسم قنا تم ضبط "هاشم س م" (44 عاما) وبحوزته كمية من نبات البانجو و8 أقراص من عقار التامول المخدر ومبالغ مالية وقهوجي يدعي "الحمد ع ع" (42 عاما)، وبحوزته 18 قرصا من عقار التامول المخدر و20 زجاجة خمور ومبالغ مالية، وعامل يدعي "أحمد م س ز " (17 عاما) وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام ومبالغ مالية وبمواجهة جميع المتهمين كلا على حدة أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

وعلى صعيد ضبط القضايا التموينية تم ضبط سائق يدعي "محروس ع ف أ" (40 عاما) مقيم بمركز الوقف وبحوزته طنين من الردة الخشنة بدون فواتير وضبط آخر بمركز فرشوط يدعي "منصور ع م أ" (27 عاما) وبحوزته 200 كيلو جرام من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون فواتير؛ فضلا عن ضبط 40 قضية تموينية أخرى متنوعة.

وعلى صعيد تنفيذ قرارات الإزالة تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لحالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز قفط وتنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمركز فرشوط و5 قرارات إزالة لتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز أبوتشت وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.