لحياة أفضل.. 5 أشياء عليكِ القيام بها مع «نصك التاني»

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يقول البعض إن السعادة قرار، وآخرون يختلفون على هذا الرأي، إذ يؤكدون أنها المال فقط، وبتوافره تولد السعادة، لكن فى الحقيقة هى عدة خيارات إن قمتِ بها تضمني حياة سعيدة، خاصة مع شريك حياتك، وإليكِ 5 أشياء يمكنك البدء بها لضمان علاقة سعيدة، ترصدها "التحرير" لكِ وفقا لموقع Elite Daily:

1- التخلص من التوقعات

في كثير من الأحيان نصل مع شريكنا إلى حد التنبؤ بفعله وتوقع كل شىء ينوي القيام به، فيصيبنا شعور بالملل تجاهه، لتكرار نفس الأشياء التي يقوم بها كل يوم وكل مناسبة، لكن إذا كنتي تريدين أن تكوني سعيدة مع شريكك، تخلصي من هذا.

2- قضاء وقتا جيدا معا

أغلب المرتبطين يقضون أوقاتهم مع الشريك فى السؤال عن الخطط المستقبلية وقوائم المهام التي ينون فعلها، أو سؤال حول العمل والعائلة والأصدقاء، ويغفلون عن قضاء وقت لطيف معا يمرحون ويداعبون بعضهما.

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3- إعطاء مساحة للآخر

جميل جدا أن تتواجد بينكما أمور مشتركة، أصدقاء أو هوايات أو مجال عمل، فهذا يتيح لكما مجالا للسعادة اليومية، لكن قد تنقلب إن لم تعطِ للآخر مساحة، قد تكون تلك المساحة وقتا يرغب بالاستمتاع فيه منفردا أو بدونك، أو شيء يفضل القيام به مع صديق عنك، فاتركي له مساحة خاصة به.

4- شريكك أولا

ضغوطات العمل واليوم المليء بأمور كثيرة، تجعلنا نضع شريك حياتنا في آخر قائمتنا اليومية، فلا تدع العمل والهوايات والإلتزمات تقف في طريق سعادتك وحبك، فالحقيقة كل هذة الأمور لن يكن لها تأثير على حياتك دون وجود شريكك.

5- الحب اختيار

النصيحة أو القول المعروف إن الحب هو الشيء الذي يحدث لنا دون تدخل منا وليس لدينا السيطرة عليه، قد يكون هذا صحيحا بنسبة كبيرة، لكن الاستمرار في علاقة عاطفية ناجحه قرار، ومفتاح السعادة هو اتخاذ القرار.