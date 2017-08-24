وزنها «عقدة حياتها» التي طاردتها في «واحة الغروب».. 9 معلومات لا تعرفها عن «مليكة»

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برقتها وسلاسة أدائها استطاعت أن تخطف الأضواء في أول ظهور لها بالحلقة الخامسة من مسلسل "واحة الغروب"، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني المنقضي، وحصدت على إشادة كبيرة واهتمام من قبل صناع الدراما، هي الفنان الأردنيه ركين سعد المعروفة بـ"مليكة".

وسط هذا الاحتفاء، لم يعرف الجمهور الكثير عن ركين، ما دعانا لتسليط الضوء أكثر على شخصيتها وبعض المعلومات عنها، نرصد أبرزها خلال التقرير التالى:

1- ولدت الفنانة الأردنية في 16 ديسمبر 1989، وتبلغ من العمر 28 عامًا.

2- ولدت ركين في عمان، ووالدها هو الإعلامي سعد السيلاوي، أما والدتها فهي مصممة مجوهرات تدعى روابي أبو غزالة.

3- بدأت التمثيل في عمر 10 سنوات، عبر خشبة المسرح، عندما كانت طالبة في مركز الفنون الأدائية.

4- حصلت على شهادة البكالوريوس بالدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت بالعديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتليفزيون في مونتريال الكندية.

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5- تعتبر مشاركتها في مسلسل "بوابة القدس"، هي أول تجربه لها في الدراما بعد أن تم ترشيحها من قبل المخرج ألبير حداد.

6- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية الهامة، أبرزها كان مسلسل "عمر" للمخرج حاتم على، الذي قدمت فيه دور "أسماء بنت أبي بكر"، وأيضًا مسلسل "طوق الأسفلت" الذي جسدت فيه شخصية "مزنة" الفتاة البدوية المتمردة، ولكن يعد المسلسل التاريخي "سمرقند" السبب الرئيسي في شهرتها الواسعة، وذلك بعد تأديتها لدور "الأميرة خاتون أتون".

7- شاركت ركين أيضًا في عدد من الأفلام القصيرة والطويلة من منهم، فيلم"3000 ليلة" للمخرجة الفلسطينية مي المصري، الذي حصد عدد من الجوائز وعُرض في مهرجانات دولية، وفيلم خيال علمي يحمل اسم "المختارون" للمخرج الإمارتي علي مصطفى.

8- روت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"مع الإعلامية إسعاد يونس، تفاصيل اختيارها لدور "مليكة" في مسلسل "واحة الغروب"، وقالت إن مخرجة العمل كاملة أبو ذكري، هي من رشحتها للدور، وذلك بعد أن شاهدتها في فيلم "3000 ليلة"، مشيرة إلى أنها فقدت 7 كيلو جرامات من وزنها الذي تعتبره "عقدة حياتها" أثناء تصوير المسلسل.

9-ذكرت "مليكة" أيضًا بأنها قامت بتدريبات مكثفة لتعلم اللغة الأمازيغية، إلى جانب جلوسها مع نساء سيوة، حتى تتمكن من إتقان الشخصية التي تجسدها في "واحة الغروب".