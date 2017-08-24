أبرزها قبلة نجلاء بدر مع «أبو النجا».. أدوار تسببت في إصابة فنانين بالاكتئاب

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يحرص دائمًا الكثير من الفنانين على الحفاظ على صورتهم أمام جماهيرهم، وقد يظن البعض أنهم في منأى عن الأمراض النفسية والمشاكل والأحزان، ولكن لم يعلم الكثيرون أن خلف تلك الكواليس تمتزج الأدوار التى يقدمونها بشخصيتهم الحقيقية، وقد تصل إلى حد إصابه هؤلاء الفنانين بالاكتئاب والانعزال عن العالم.

نرصد خلال التقرير التالى أبرز هؤلاء الفنانين الذين دخلوا في حالة اكتئاب بسبب الأدوار التى قدموها..

أسيل عمران

أصيبت الفنانة أسيل عمران، بالاكتئاب بعد المشاركة في مسلسل "غرابيب سود"، بسبب الأجواء السلبيَّة التي عاشتها في مواقع التصوير، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع مشاهدة عملها في رمضان.

وتقول "أسيل" عن دورها خلال إحدي التصريحات الصحفية: "أجواء العمل والملابس والحوارات تبعث على الكآبة".

أسماء أبو اليزيد

أعلنت أسماء أبو اليزيد الشهيرة بدور "تقي" في مسلسل "هذا المساء"، هي الأخرى عن إصابتها بالاكتئاب خلال تصويرها المسلسل، وتقول عن تلك الفترة خلال حلوها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس: "الدور استفزني ولمسني جدًا، وخدت شوية من الاكتئاب في حياتي أنا، وشي بقى مكتئب وخسيت، خدت من تأثر تقى وحالتها النفسية".

ولفتت أسماء، إلى إنها نالت إشادة مخرج العمل تامر محسن، الذي قال لها: "أنا عايزك تطلعي كل الأحاسيس والكلام اللي المفروض يتقال من عنيكي".

شيرين عبد الوهاب

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل بإعلان اعتزالها، منذ شهور، إلا إنها تراجعت عن هذا القرار، وأوضحت أن سببه كان الاكتئاب، وقالت في مؤتمر صحفي: "بعد مسلسل (طريقي) عانيت 8 أشهر من ظروف صعبة، وكانت نفسيتي متعبة جدًّا، وحدث لي شبه اكتئاب مزمن".

وأوضحت أن المسلسل أبعدها عن أسرتها الصغيرة وأطفالها، إذ إنها لم تستطع أن توفر لهم الوقت الكافي للعناية والاهتمام بهم، بالإضافة إلى مشاكل حياتية أخرى مما أصابها باكتئاب، مشيرة إلى أنها فكرت في الانتحار أيضًا بسبب ذلك.

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محمد فراج

روى أيضًا الفنان محمد فراج، معاناته في تصوير دور "المدمن" بمسلسل "تحت السيطرة"، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أخر النهار" مع الإعلامي خيري رمضان، قائلًا: "من وقت تحت السيطرة تأكدت إنى مش مظبوط وبتأثر بشكل كبير بالدور اللى بقدمه".

مي عز الدين

عانت الفنانة مي عز الدين، أيضًا من الاكتئاب أكثر من مرة، وكانت شخصية المذيعة "ملك" التي جسدتها في مسلسل "حالة عشق" السبب في ذلك، إذ إنها تأثرت بالشخصية وعانت من الاكتئاب حتى بعد انتهاء التصوير، وكتبت وقتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك": "ماتزعلوش مني إني مختفية عنكم، أنا بشتغل جامد اليومين دول عشان قرب رمضان، وحالتي النفسية مش حلوة شوية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن إصابة مي عز الدين باكتئاب، بعد أن أوقفت فضائية "mbc" التعاقد معها دون إبداء أي سبب، ما جعلها تدخل في هذه حالة.

نجلاء بدر

أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي في مايو الماضي، صرّحت الفنانة نجلاء بدر بأنها أصيبت باكتئاب بسبب مشهد القبلة مع الفنان خالد أبو النجا، في فيلم "قدرات غير عادية"، إذ قالت إنها استاءت من هذا المشهد لفترة طويلة، وشعرت وكأن شخصًا اغتصب منها شيئًا ليس من حقه، إلا أنها كانت مضطرة لتمثيله، مؤكدة أنها لن تكرر هذه المشاهد مرة أخرى.

محمد منير

تسبب مسلسل "المغني" الذي تناول السيرة الذاتية للفنان محمد منير، في اكتئابه أيضًا، إذ إنه لم يحقق النجاح الذي توقعه له، بل واجه انتقاداته كثيرة قرر بسببها الانعزال عن الناس وتأجيل إطلاق ألبومه، خاصة وأن الكثير من النوبيين اتهموه بتشويه صورة النوبة، كما اتهمه البعض بسرقة أغاني من التراث النوبي.