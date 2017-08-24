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بعد اعتزاله دوليا.. ماذا قدم «روني» في مسيرته مع «الأسود الثلاثة»؟

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بعد اعتزاله دوليا.. ماذا قدم «روني» في مسيرته مع «الأسود الثلاثة»؟ بعد اعتزاله دوليا.. ماذا قدم «روني» في مسيرته مع «الأسود الثلاثة»؟

التحرير

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فى مفاجأة مدوية، قرر قائد الإنجليزى لكرة القدم، واين رونى، إسدال الستار على مسيرته مع الأسود الثلاثة، بعدما أعلن الأربعاء، فى بيان رسمى، اعتزال اللعب دوليًا.

وقال روني، خلال بيانه، إن «اللعب للمنتخب الإنجليزى كان له طابعا خاصا بالنسبة لى فى كل مرة يتم اختيارى فيها كلاعب أو كقائد للمنتخب، أشكر كل ما ساعدنى خلال فترتى الطويلة مع المنتخب، لكن أعتقد أنه قد حان الوقت المناسب للاعتزال».

وشهدت مسيرة «روني» الحافلة التى امتدت منذ فبراير 2003، العديد من الأرقام القياسية، حتى أصبح الهداف التاريخى للأسود الثلاثة وثانى أكثر اللاعبين مشاركة.

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وخاض المهاجم الإنجليزي، مع منتخب الأسود الثلاثة 119 مباراة منهم 22 بدأها كقائد للمنتخب و7 مباريات تسلم فيهم الشارة، وكان ينقصه 6 مباريات فقط لمعادلة رقم بيتير شيلتون الحارس التاريخي للمنتخب الإنجليزي.

وأحرز رونى 53 هدفا مع منتخب إنجلترا، ليصبح الهداف التاريخي، وفاز المنتخب بـ71 مباراة فى وجوده، وتعادل فى 29 وخسر فى 19 وطرد في لقائين أمام البرتغال فى مونديال 2006، وأمام مونتينيجرو فى تصفيات يورو 2012.

وشارك رونى فى 6 بطولات قارية، وغاب فقط عن يورو 2008 الذي لم تتأهل له انجلترا، كما أحرز 7 أهداف فى البطولات الكبرى منهم 4 أهداف في يورو 2004، وهو في الـ18 من عُمره، كما عاصر المهاجم القناص 6 مدربين مع المنتخب وهم،سفين إيريكسون، ستيف مكلارين، فابيو كابيلو، روي هودجسون، سام ألارديس و جاريث ساوثجيت.

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التحرير

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