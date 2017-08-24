خطابات بخط يد "أينشتاين" للبيع في مزاد بلوس أنجليس

لوس أنجليس - (د ب أ):

من المقرر أن يتم طرح مجموعة من الخطابات المكتوبة بخط يد عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، للبيع في مزاد بمدينة لوس أنجليس الأمريكية اليوم الخميس.

وفي إحدى الرسائل عام 1918 يتوقع أينشتاين فوزه بجائزة نوبل عن نظريته "النسبية" والتي فاز بها بالفعل عام 1921، ويقوم في الرسالة بحساب المبلغ المادي المتوقع من الجائزة ، قائلا إنها "لن تتجاوز ثمانية آلاف فرانك".

وينتقد أينشتاين في رسالة أخرى بعثها إلى أحد أصدقائه، سياسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق نيفيل تشامبرلين فيما يتعلق بالتعامل مع هتلر، ويصفها بأنها عديمة الفائدة.

وهناك رسالة أيضا يتحدث فيها أينشتاين عن قلقه حيال ابنه المصاب بمرض الفصام (سكيتسوفرينيا).

وسيتم عرض الرسائل في دار مزادات "نات دي ساندرز" في لوس أنجليس ويتوقع أن تتراوح قيمتها المادية بين 4500 دولار و42500 دولار.