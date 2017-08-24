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نقيب المسعفين: بدل العدوى "مهزلة".. والهجوم علينا "غير مبرر"

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مصراوي Masrawy

نقيب المسعفين: بدل العدوى "مهزلة".. والهجوم علينا "غير مبرر"

04:35 ص الخميس 24 أغسطس 2017

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كتب - أحمد جمعة:
تصوير - أحمد النجار:
قال وائل سرحان، النقيب العام للمسعفين، إن لا يوجد أي تأمين على العاملين بالإسعاف سواء مادياً أو على حياتهم، وهم دائمًا ما يتعرضون للخطر بشكل مستمر.

وأضاف سرحان في تصريحات لمصراوي، أن "النقابة رفعت دعوى قضائية لرفع بدل العدوى من 16 جنيهًا، معتبرًا هذا المبلغ "مهزلة" لأنهم "يتعاملون مع الدم طوال 24 ساعة، والعدوى تؤثر على المسعف وأسرته بالكامل حال إصابته، والمصاب قد يكون مريضا بالإيدز أو فيروسات أخرى، وإجراءات التعقيم بسيطة، كما لا يوجد بدل مخاطر للمسعفين".

وتابع: "مشكلتنا في إنشاء صندوق للتأمين على المسعفين، وكان الاتفاق مع الهيئة أن تدعمه بشهر على الراتب الشامل كل عام مثل باقي الجهات الحكومية، لكنها تملصت بحجة عدم وجود تمويل وأصبح تدفع شهر واحد في العمر، وبالتالي أصبح الصندوق فارغا تمامًا من محتواه، ونحن بحاجة إلى دعم الدولة"، موضحًا أنه إذا وقعت أي تلفيات بسيارة الإسعاف جراء العمل، يتحملها السائق من ماله الخاص.

وبشأن واقعة "مسعفي السيلفي"، أكد سرحان أن النقابة لم تُبلغ رسمياً بنقلهما إلى محافظة مطروح، بعد تصويرهما أمام قطاري الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يخضعا للتحقيق قبل اتخاذ القرار، وأن الهجوم على المسعفين بعد الحادث غير مبرر.

وبشأن تعامل المسعفين بسيناء في ظل العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية، أشار نقيب المسعفين إلى أن "شمال سيناء لها وضع خاص جدا وخارجة عن إرادة الجميع، وتم سرقة سيارات إسعاف من قبل الإرهابيين، وتحدث كثيرا أن تتعرض سيارات الإسعاف لاعتداءات".

وأشاد سرحان بتطبيق الهيئة لمنظومة التتبع الآلي الجديدة، موضحًا أن "هناك تطوير وتحديث للمنظومة والتي تسهل الخدمة للوصول إلى موقع البلاغ في أسرع وقت".

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