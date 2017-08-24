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دبلوماسي سابق: وقف المعونة الأمريكية لن يؤثر على «معاهدة السلام»

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دبلوماسي سابق: وقف المعونة الأمريكية لن يؤثر على «معاهدة السلام» دبلوماسي سابق: وقف المعونة الأمريكية لن يؤثر على «معاهدة السلام»

التحرير

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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هو أبلغ طريقة للوصول إلى حل، بعد مقترح الكونجرس بحجب المساعدات الأمريكية عن ، حيث أن هذا القرار يؤثر على أمريكا أكثر من تأثيرة على مصر، موضحًا أن حجم ما تستورده مصر من الولايات المتحدة الأمريكية بلغ فى عام 2010 فقط 7 مليارات دولار.

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على «التليفزيون العربي»، أن استفادة أمريكا مما تستورده مصر أكبر بكثير مما يقدمونه لنا، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية، وأنها فى أحسن صورها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح ، والرئيس الأمريكي دونالد ، منصبيهما.

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وعن آيات عرابي، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حصول أي فرد مصري على جنسية أخرى لا يحميه من محاكمته على جرائمه، موضحًا أن توقف المعونة الأمريكية أو تقليصها لا يؤثر على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

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التحرير

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