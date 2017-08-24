إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين أفراد من عائلتين في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بسبب خلافات بين الطرفين.

واستقبل مستشفى طوارىء كفر سعد، وليد عوض، 35 عامًا من مركز فارسكور، وعمرو عوض 32 عامًا، والسيد أبو العز 22 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة.

وقال شهود عيان، إن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات بين أفراد من العائلتين وأنها بدأت بمشادة كلامية بين "ض.م"، و"أ.ج"، قبل أن يستخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.

وتكثف مباحث دمياط جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.