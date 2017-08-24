أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدمياط

03:24 ص الخميس 24 أغسطس 2017

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بدمياط

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين أفراد من عائلتين في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بسبب خلافات بين الطرفين.

واستقبل مستشفى طوارىء كفر سعد، وليد عوض، 35 عامًا من مركز فارسكور، وعمرو عوض 32 عامًا، والسيد أبو العز 22 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة.

وقال شهود عيان، إن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات بين أفراد من العائلتين وأنها بدأت بمشادة كلامية بين "ض.م"، و"أ.ج"، قبل أن يستخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة.

وتكثف مباحث دمياط جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ دمياط: مدينة الأثاث تجذب الاستثمارات

    أخبار

  • "تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الثانوية العامة دون حالات غش

    أخبار

  • محافظ دمياط يبدي استياءه من سوء حالة الرصف بـ "الشبطاني" (صور)

    أخبار

  • "تعليم دمياط": تعيين 665 معلمًا مساعدًا بإدارات المحافظة

    أخبار

إعلان

ec6f34fbdc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية السعودية : نبأ زيارة مسؤول سعودي لإسرائيل عار عن الصحة

الخارجية السعودية : نبأ زيارة مسؤول سعودي لإسرائيل عار عن الصحة

رئيس المخابرات السعودية السابق: نرفض أي محاولة لتجزئة العراق

رئيس المخابرات السعودية السابق: نرفض أي محاولة لتجزئة العراق

"القوى العاملة": صرف 267 ألف ريال سعودي مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

"القوى العاملة": صرف 267 ألف ريال سعودي مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

الأخبار - ولد الشيخ يصل السعودية اليوم لعرض أبرز محاور مبادرته الجديدة لحل الأزمة اليمنية

الأخبار - ولد الشيخ يصل السعودية اليوم لعرض أبرز محاور مبادرته الجديدة لحل الأزمة اليمنية