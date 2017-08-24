الصحة: وفاة سادس حاج مصري بالأراضي السعودية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة سادس حاج مصري بالأراضي السعودية، مساء أمس الأربعاء، وذلك لسيدة تبلغ من العمر ٨٢ عامًا، من منطقة أبو رواش مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، تتبع حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان له، أن المتوفية تدعى جليلة سعيد عبدالعال محمد حسانين، وذلك إثر توقف بعضلة القلب والتنفس داخل غرفة إقامتها بالفندق، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه تم استخراج شهادة الوفاة.​