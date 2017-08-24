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القرموطي عن انفراد «التحرير» بإعادة استخدام الأجهزة الطبية: «كارثة»

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القرموطي عن انفراد «التحرير» بإعادة استخدام الأجهزة الطبية: «كارثة» القرموطي عن انفراد «التحرير» بإعادة استخدام الأجهزة الطبية: «كارثة»

التحرير

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تناول الإعلامي جابر القرموطي، انفراد بوابة «التحرير» بإعادة وزارة الصحة استخدام الأجهزة الطبية بعد خروجها من الخدمة بمستشفى كفر الشيخ العام. (طالع التفاصيل)

وقال القرموطي، خلال برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «لو هذا الكلام صحيح تبقى كارثة، الأهالي عملوا على حسابهم مستشفى للغسيل الكلوي بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، والصحة بعتتلهم أجهزة بايظة.. أجهزة شكلها معفن».

وأضاف أنه حاول التواصل مع مع الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، والتي اتهمها الأهالي بتعمد إحداث الواقعة، مطالبًا النيابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة.

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فيما ذكرت إحدى الأهالي، خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة أرسلت 5 أجهزة لا تعمل، وسبق استخدامها في مستشفى كفر الشيخ العام لمدة 17 عامًا.

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التحرير

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