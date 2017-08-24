"تاي شي".. رياضة صينية تخلصك من آلام الظهر وتغنيك عن "الجيم"

آلام الظهر والإرهاق من الشكاوى الأكثر شيوعاً لدى الموظفين، لكن رياضة "تاي شي" والمعروفة بـ"الاسترخاء في حركة بطيئة" قد تكون الحل وتساعدكم على الاسترخاء في المكتب بدون الذهاب إلى "الجيم".

تجمع أغلب الدراسات على أن التنفس المنضبط والحركات البسيطة يمكنها تحسين الأداء في العمل بشكل واضح وإضفاء الهدوء والراحة في يوم العمل.

وينسى البعض أنفسهم أثناء العمل، فيجلسون لساعات طويلة في مكاتبهم أمام شاشات الكمبيوتر بدون تحريك أجسادهم، وهو ما يزيد من شدة الإرهاق ويؤثر سلباً على الأداء. لذا يعتبر بعض خبراء الصحة أن رياضة "تاي تشي" هي الحل الأمثل لمشكلة قلة الحركة في المكتب، حسبما ما نقل موقع "بيلد" الألماني.

من المعروف أن "تاي تشي" هي إحدى الرياضات الروحية التي تطورت عن أحد فنون الدفاع عن النفس في الصين. وهي الآن وسيلة تساعد الناس على التغلب على الإرهاق. ويمكن ممارسة هذه الرياضة في أي مكان حتى في المكتب، ما يساعد على تخفيف الإرهاق والتوتر.

"بناء جسر" للاسترخاء وبحسب فيديو نشره موقع "بيلد" الألماني لبيتي شوتيرلاند، وهي خبيرة برياضة "تاي تشي" وتدرس هذه الرياضة على مدار عشرين عاماً، فإن من الممكن ممارسة هذه الرياضة دون الحاجة للوقوف وأن القيام بالتمارين لا يستغرق أكثر من خمس دقائق.