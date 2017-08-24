تحرير 7 محاضر ضد "بدالين" لامتناعهم عن صرف المقررات التموينية بدمياط



دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بمحافظة دمياط، حملة موسعة في حضور أعضاء لجنة التفتيش بمديرية التموين؛ لمراقبة المطاحن والمخابز والمستودعات وأسواق الإقليم، برئاسة الرائد رامي جلال.

وضبطت الحملة "خالد.م"، 35 عاما، وذلك لبيعه أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، وضبطت بحوزته 5 أسطوانات غاز.

كما نجحت الحملة في ضبط مخالفات لدى "أحمد.م"، و"نادر.أ"، بمدينة دمياط؛ لامتناعهما عن الإعلان عن الأسعار، وتحرير 7 محاضر للبدالين التموينيين في قرى أولاد حمام وعزب النهضة للامتناع عن صرف المقررات التموينية.