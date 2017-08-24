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مصرع 3 وإصابة 6 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "مطروح - الإسكندرية"

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 وإصابة 6 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "مطروح - الإسكندرية"

01:47 ص الخميس 24 أغسطس 2017

حادث انقلاب أتوبيس - أرشيفية


مرسى مطروح - (أ ش أ):

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 أخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء الأربعاء، على طريق مطروح- الإسكندرية، بمنطقة الجفيرة غربي مدينة الضبعة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الـ 6 إلى مستشفى رأس الحكمة للعلاج، فيم يجري نقل الجثث الـ 3 من مكان الحادث إلى ذات المستشفى.

 

 

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