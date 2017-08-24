مصرع 3 وإصابة 6 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "مطروح - الإسكندرية"



مرسى مطروح - (أ ش أ):

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 أخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء الأربعاء، على طريق مطروح- الإسكندرية، بمنطقة الجفيرة غربي مدينة الضبعة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الـ 6 إلى مستشفى رأس الحكمة للعلاج، فيم يجري نقل الجثث الـ 3 من مكان الحادث إلى ذات المستشفى.