مصرع 3 وإصابة 6 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "مطروح - الإسكندرية"
مصرع 3 وإصابة 6 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "مطروح - الإسكندرية"
01:47 ص الخميس 24 أغسطس 2017
حادث انقلاب أتوبيس - أرشيفية
مرسى مطروح - (أ ش أ):
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 أخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء الأربعاء، على طريق مطروح- الإسكندرية، بمنطقة الجفيرة غربي مدينة الضبعة.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الـ 6 إلى مستشفى رأس الحكمة للعلاج، فيم يجري نقل الجثث الـ 3 من مكان الحادث إلى ذات المستشفى.
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